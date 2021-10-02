У них брала участь прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону. Навчання завершились 1 жовтня.

До теми Відповідь "Заходу-2021": Україна та США готують масштабні військові навчання

В Україні завершились військові навчання України та Штатів

Протягом навчань прикордонники разом із силами сектору оборони та безпеки України та іноземними підрозділами відпрацьовували низку навчально-бойових задач. Зокрема:

  • з відбиття нападу противника;
  • зайняття визначених рубежів;
  • завершальним етапом було взяття ділянки держкордону під контроль та розгортання системи контрольних та режимних заходів.

Прикордонників привітав їхній керівник – полковник армії США Майкл Хансон.

Прикордонники показали високий рівень навченості під час відпрацювання усіх елементів цих навчань. У вашій Конституції закріплено прагнення України вступити до НАТО. Йдіть цим шляхом, реформуйтеся,
– заявив Хансон.

На Львівщині закінчились військові навчання України та США / Фото Держприкордонслужби

Що відомо про навчання Rapid Trident – 2021

  • Масштабні українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident 2021 стартували 20 вересня. Вони відбулись зокрема й на Яворівському полігоні у Львівській області.
  • У них планували взяти участь 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів. Попередньо повідомляли, що це одні з наймасштабніших військових навчань в Україні.
  • У більшості випадків проводились на території Львівщини, проте одного разу – у Польщі. Станом на 27 вересня, за легендою навчань – місто захопили "терористи", а визволяли його українські військові спільно з підрозділами дружніх країн – Румунії, Польщі, Болгарії та Литви.