У них брала участь прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону. Навчання завершились 1 жовтня.
До теми Відповідь "Заходу-2021": Україна та США готують масштабні військові навчання
В Україні завершились військові навчання України та Штатів
Протягом навчань прикордонники разом із силами сектору оборони та безпеки України та іноземними підрозділами відпрацьовували низку навчально-бойових задач. Зокрема:
- з відбиття нападу противника;
- зайняття визначених рубежів;
- завершальним етапом було взяття ділянки держкордону під контроль та розгортання системи контрольних та режимних заходів.
Прикордонників привітав їхній керівник – полковник армії США Майкл Хансон.
Прикордонники показали високий рівень навченості під час відпрацювання усіх елементів цих навчань. У вашій Конституції закріплено прагнення України вступити до НАТО. Йдіть цим шляхом, реформуйтеся,
– заявив Хансон.
На Львівщині закінчились військові навчання України та США / Фото Держприкордонслужби
Що відомо про навчання Rapid Trident – 2021
- Масштабні українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident 2021 стартували 20 вересня. Вони відбулись зокрема й на Яворівському полігоні у Львівській області.
- У них планували взяти участь 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів. Попередньо повідомляли, що це одні з наймасштабніших військових навчань в Україні.
- У більшості випадків проводились на території Львівщини, проте одного разу – у Польщі. Станом на 27 вересня, за легендою навчань – місто захопили "терористи", а визволяли його українські військові спільно з підрозділами дружніх країн – Румунії, Польщі, Болгарії та Литви.