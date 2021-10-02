У них брала участь прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону. Навчання завершились 1 жовтня.

До теми Відповідь "Заходу-2021": Україна та США готують масштабні військові навчання

В Україні завершились військові навчання України та Штатів

Протягом навчань прикордонники разом із силами сектору оборони та безпеки України та іноземними підрозділами відпрацьовували низку навчально-бойових задач. Зокрема:

з відбиття нападу противника;

зайняття визначених рубежів;

завершальним етапом було взяття ділянки держкордону під контроль та розгортання системи контрольних та режимних заходів.

Прикордонників привітав їхній керівник – полковник армії США Майкл Хансон.

Прикордонники показали високий рівень навченості під час відпрацювання усіх елементів цих навчань. У вашій Конституції закріплено прагнення України вступити до НАТО. Йдіть цим шляхом, реформуйтеся,

– заявив Хансон.

На Львівщині закінчились військові навчання України та США / Фото Держприкордонслужби

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