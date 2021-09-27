Это легенда международных военных учений Rapid Trident ("Быстрый трезубец"), которые продлятся до 1 октября на Яворовском полигоне на Львовщине. Роль террористов выполняет специальное подразделение OPFOR.

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"Захватываем полностью весь городок и препятствуем продвижению регулярных войск. Создаем условия для того, чтобы они использовали больше времени на вытеснение нас из тех зданий и также баррикадируем, уменьшаем их шансы поджигания домов", – рассказал командир механизированной роты OPFOR Фарес Альшами.

Как освобождают территории

Наступают на террористов бронетехникой, пехотой и с воздуха. Сразу же берутся освобождать пленных и эвакуировать раненых.

Далее зачищают город от вражеских сил. На освобожденных зданиях вывешивают украинский флаг. Нашим бойцам освобождать город приходится уже не впервые, поскольку они реально это делали на Востоке Украины.

Сам родом с Луганщины. В 2014 году, когда война пришла в мой дом, я оставил все и пошел защищать свой дом, свою мать. У меня есть большой опыт. Я был во многих горячих точках. Это вся Донецкая и Луганская области,

– отметил боец батальона "Айдар" Александр "Хук".

Что известно о тактике

Ход боевых действий во время учений полностью контролирует штаб. Именно там разрабатывают тактику наступления и обороны.

"По примеру, как это делается в НАТО. Эта система контроля делится на 3 типа – live-virtual-conitraktion. То есть live – это жизнь, реальные действия подразделений в полях. Virtual – это виртуально созданная среда", – сказал начальник штаба руководства учений Rapid Trident – 2021 Алексей Ноздрачев.

"Есть средства контроля, как виртуальной среды – это система Джикетс, так и live – действия подразделения в полях с помощью беспилотника", – добавил он.

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Помощь США

Украинско-американские военные учения Rapid Trident проходят уже 25 раз. "Быстрый трезубец" в 2021 году собрал участников из 15 стран мира. Это почти 6 тысяч военных. Все они совершенствуют свои умения и делятся опытом на Яворовском полигоне.

"От имени командования армии Вооруженных сил США в Европе хочу сказать, что это большая честь и радость для нас принимать участие в сотрудничестве с Украиной и помогать Украине развивать ее силы безопасности и обороны. Впервые за 25 учений Rapid Trident нам удалось создать объединенное командование по стандартам НАТО", – подчеркнул полковник Вооруженных сил США Майкл Хансон.

На Яворовском полигоне продолжаются учения Rapid Trident: смотрите видео

Что известно о Rapid Trident