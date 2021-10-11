Об этом в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что такая статья Медведева началась с так называемого антиукраинского триптиха.

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"Бешенство и бессилие – этими словами характеризовал бы (статью Медведева – 24 канал)", – отметил Андрей Пионтковский.

Пионтковский: Письмо Медведева – изображение провала

Кремлю, по словам публициста, помогали затащить Украину на крючок минских договоренностей. В частности, говорится о последствиях переговоров России с Германией, Францией и Соединенными Штатами Америки по ситуации на Донбассе.

Российскому режиму казалось, что "Украине – никуда не деться", сказал Пионтковский. Однако все изменилось, в частности, после визита Владимира Зеленского в США. Украинская дипломатия показала свою субъектность.

Письмо Медведева – это изображение других событий в Кремле – провала плана "ордлолизации" Украины (принуждение к переговорам с боевиками – 24 канал). Отсюда это бешенство и бессилие, которое есть в каждой строке этой статьи,

– отметил публицист.

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Статья Медведева: кратко