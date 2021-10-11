Об этом в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что такая статья Медведева началась с так называемого антиукраинского триптиха.
Обратите внимание "Невежественные люди, которые непрерывно лгут": Медведев считает переговоры с Украиной бессмысленными
"Бешенство и бессилие – этими словами характеризовал бы (статью Медведева – 24 канал)", – отметил Андрей Пионтковский.
Пионтковский: Письмо Медведева – изображение провала
Кремлю, по словам публициста, помогали затащить Украину на крючок минских договоренностей. В частности, говорится о последствиях переговоров России с Германией, Францией и Соединенными Штатами Америки по ситуации на Донбассе.
Российскому режиму казалось, что "Украине – никуда не деться", сказал Пионтковский. Однако все изменилось, в частности, после визита Владимира Зеленского в США. Украинская дипломатия показала свою субъектность.
Письмо Медведева – это изображение других событий в Кремле – провала плана "ордлолизации" Украины (принуждение к переговорам с боевиками – 24 канал). Отсюда это бешенство и бессилие, которое есть в каждой строке этой статьи,
– отметил публицист.
Читайте также Статья Медведева – это диагноз непонимания Украины
Статья Медведева: кратко
- Дмитрий Медведев написал статью, которую 11 октября опубликовало одно из российских изданий. Заместитель председателя Совета Безопасности России высказал резкие тезисы против Украины.
- В частности, Медведев считает бессмысленными контакты с украинским руководством. Ему кажется, мол, у власти в Украине – "невежественные люди, которые постоянно лгут и отступают от принятых решений".
- Также Медведев в своей статье написал, что считает вредными контакты с действующим руководством Украины. Представитель Кремля предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией".