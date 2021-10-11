На мой взгляд, в появлении этой статьи определяющим образом сработали личные и внутриполитические мотивы Дмитрия Медведева, чьи политические позиции резко ослабли в последнее время, возможно утрачено (хотя бы отчасти) и доверие Путина. Поэтому Медведев периодически пытается напоминать о себе, в том числе и статьями на разные темы, при этом он пытается показать себя "верным путинцем".

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Почему Медведев пишет именно об Украине? Скорее всего, в российском руководстве пытаются определиться – что делать на украинском направлении.

Высказался сам Путин в своей нашумевшей статье. Высказались (в интервью и комментариях) Дмитрий Козак, Владислав Сурков и некоторые другие российские политики, работающие на украинском направлении.

Видимо, и Медведев решил заявить себя в этой дискуссии. К тому же надо учитывать, что он также кум Медведчука, и у него теснейшие связи с Медведчуком и его командой. Думаю, что далеко не случайно совпало во времени предъявление Медведчуку нового подозрения в госизмене и появление статьи Медведева об Украине.

С высокой вероятностью, содержание статьи Медведева – это отображение настроений по поводу Украины, которые сейчас доминируют у самого Путина и его окружения.

Они не собираются договариваться ни с Президентом Зеленским, ни с любым другим украинским руководителем, который будет отстаивать на переговорах с Россией национальные интересы и территориальную целостность Украины.

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В Кремле все еще наивно надеются, что Украина когда-то развернется в сторону России. Поэтому статья Медведева – это диагноз, диагноз непонимания Украины, непризнания ее как самостоятельной нации и суверенного государства. И это диагноз провала российской политики по отношению к Украине. Но похоже, что сам Медведев этого так и не понял.