Нагороду за Навального, який знаходиться у в'язниці з січня 2021 року, прийме його найближчий соратник і довірена особа Леонід Волков, який також керує мережею штабів політсили заручника Кремля.

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Підтримка Німеччини

6 жовтня 2021 року нагороду вручить голова Вільної демократичної партії Німеччини (FDP – 24) Крістіан Лінднер. Він постійно виступає за звільнення опозиціонера та нещодавно заявив, що Євросоюзу слід застосовувати щодо Росії більш адресні санкції.

Попри незаконне затримання, він продовжує боротися за вільну та демократичну Росію. Для мене велика честь вручити відзнаку M100 Media Award Олексію Навальному,

– заявив він.

Рішення про нагороду ухвалювала консультативна рада M100 Sanssouci Colloquium – щорічної медіаконференції, яка проходить у місті Потсдам.

Тема цьогорічної конференції – "Від перманентної кризи до демократичної стійкості" / Фото M100 Sanssouci Colloquium

Чіткий сигнал

"Дуже важливо, щоб його та наша діяльність щодо підвищення обізнаності про корупцію була визнана в Європі", – вважає Леонід Волков.

Премія була заснована у 2005 році. Лауреатами свого часу ставали архітектор Норман Фостер, засновник організації "Лікарі без кордонів" Бернар Кушнер, музикант і громадський діяч Боб Гелдоф, колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, глава Європейського центрального банку Маріо Драґі і український спортсмен і політик Віталій Кличко, редактор журналу Charlie Hebdo Жерар Б’яр, гендиректорка каналу "Дождь" Наталія Синдєєва та інші.

Як зазначають організатори, лорд-мера Потсдама Майк Шуберт посилає чіткий сигнал про важливість захисту європейських цінностей через незалежну опозицію та громадянське суспільство, чесні судові процедури та право захищати основні права людини. Ця нагорода також служить символом для майже 400 політв’язнів у Росії, а також убитих політиків та журналістів.

Ситуація з опозицією у Росії