Награду за Навального, который находится в тюрьме с января 2021 года, примет его ближайший соратник и доверенное лицо Леонид Волков, который также руководит сетью штабов политсилы заложника Кремля.

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Поддержка Германии

6 октября 2021 года награду вручит председатель Свободной демократической партии Германии (FDP – 24) Кристиан Линднер. Он постоянно выступает за освобождение оппозиционера и недавно заявил, что Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции.

Несмотря на незаконное задержание, он продолжает бороться за свободную и демократическую Россию. Для меня большая честь вручить награду M100 Media Award Алексею Навальному,

– заявил он.

Решение о награде принимал консультативный совет M100 Sanssouci Colloquium – ежегодной медиаконференции, которая проходит в городе Потсдам.



Тема нынешней конференции – "От перманентного кризиса к Демократической устойчивости" / Фото M100 Sanssouci Colloquium

Четкий сигнал

"Очень важно, чтобы его и наша деятельность по повышению осведомленности о коррупции была признана в Европе", – считает Леонид Волков.

Премия была учреждена в 2005 году. Лауреатами в свое время становились архитектор Норман Фостер, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, глава Европейского центрального банка Марио Драги и украинский спортсмен и политик Виталий Кличко, редактор журнала Charlie Hebdo Жерар Бьяр, гендиректор канала "Дождь" Наталья Синдеева и другие.

Как отмечают организаторы, лорд-мэр Потсдама Майк Шуберт посылает четкий сигнал о важности защиты европейских ценностей через независимую оппозицию и гражданское общество, честные судебные процедуры и право защищать основные права человека. Эта награда также служит символом для почти 400 политзаключенных в России, а также убитых политиков и журналистов.

Ситуация с оппозицией в России