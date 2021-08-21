В українському МЗС пригадали, що аналогічні санкції через російську агресію вводила й Україна в 2014 році.

До теми Через "Північний потік-2" і Навального: США ввели нові санкції проти Росії

Україна підтримала санкції Штатів проти Росії

МЗС України підтримує рішення США щодо запровадження з 20 серпня 2021 року додаткових обмежувальних заходів проти Росії, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиційного діяча Олексія Навального,

– розповіли у відомстві.

У МЗС зазначили, що через санкції заборонили:

імпортувати з Росії стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;

експортувати до Росії низку чутливих категорій товарів подвійного використання.

Також обмеження стосуються фізичних осіб та підприємств. Зокрема під економічні санкції потрапили 9 громадян Росії та 2 російські організації.

Зверніть увагу! Олексія Навального отруїли фосфорорганічною нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок" у 2020 році. Він лікувався у берлінській клініці "Шаріте", а тоді проходив реабілітацію. У "Шаріте" підтвердили факт отруєння "нервовим агентом "Новачок".

Коротко про санкції США проти Росії