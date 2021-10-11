Навальный: Сначала радость была бурной

На комиссии, где зачитали решение, присутствовал Навальный. Сначала сказали, что его снимают с учета как склонного к бегству, из-за чего Навальный безгранично радовался.

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"Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться и говорить только тогда, когда разрешат", – написал Навальный.

Однако радоваться было слишком рано. Сразу же оппозиционеру сообщили, что теперь он стоит на учете как экстремист и террорист.

Оппозиционер считает это хорошей новостью

По словам Навального, учет для "экстремистов и террористов не такой утомительный". Теперь оппозиционеру не нужно будет каждые 2 часа отчитываться о том, что он не сбежал.

С экстремизмом – кайф. Никто не проверяет. Боялся, что потребуют, чтобы я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Прямо над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист. Алексей Навальный Заключенный российский оппозиционер

Заключение Навального: кратко

Навального осудили в феврале 2021 года. Ему объявили 3,5 года лишения свободы в колонии обычного режима.

Апелляционный суд впоследствии принял решение отправить Навального на 2 года, 6 месяцев и 2 недели.

Навальный в знак протеста объявлял голодовку. К нему сначала не допускали врачей, но после значительного ухудшения здоровья все же перевели в больницу.

В конце сентября 2021 года против Навального и его соратников открыли еще одно дело – об "экстремизме".

Текст публикации Алексея Навального в инстаграме:

Сменил красную полосу на зеленую.

Говорит мне опер: "Пойдемте на комиссию, вас вызывают".

Комиссия собралась самая большая из всех, что я видел. На свадьбу похоже. Т-образный стол, много народу. Только вместо жениха с невестой – начальник под портретами вождей. Интересно, думаю, зачем так торжественно? Для обычного выговора слишком много участников. Решение о расстреле, что ли собрались зачитывать?

Докладчик: "Осужденный Навальный прибыл к нам 11 марта, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Оперуполномоченный такой-то направил рапорт и предлагает Навального с учета снять".

Вау! Не верю своим ушам.

Комиссия голосует единогласно "за".

Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться и говорить, только когда разрешат. И добавил: "Подождите, мы еще не закончили".

Тааааак...

Докладчик: "Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на учет как экстремиста и на учет как террориста".

Комиссия голосует единогласно "за".

Так что бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые – с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман (для них "экстремистская" полоса и была придумана. 70% тюремных "экстремистов" – они), националистов и футбольных фанатов.

Это хорошие новости. "Экстремистский" и "террористический" учеты – не такие утомительные, как "склонный к бегству". Посчитал, что фразу "Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г. р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2" я произнес на видеорегистратор 1669 раз (так каждые 2 часа проверяют, что ты не сбежал). И мне это ужасно надоело.

А с экстремизмом – кайф. Никто не проверяет. Боялся, что потребуют, чтобы я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо.

Прямо над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист.