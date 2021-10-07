Консультативный совет объяснил, что выбрала Навального, чтобы дать четкий сигнал важности защиты европейских ценностей через независимую оппозицию.

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Вместо Навального награду получил его соратник Волков

Наградой для оппозиционера организаторы хотели напомнить о почти 400 политзаключенных России, а также об убитых политиках и журналистах. Естественно, что сам Навальный получить награду не смог за него это сделал его соратник Леонид Волков.

Мы в Германии порой жалуемся на притеснение плюрализма и ограничение свободы слова, однако какими мелкими кажутся наши жалобы на фоне происходящего в России,

– заявил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

Что известно о премии? M100 Media Award вручают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова. В 2014 году награду получал мэр Киева Виталий Кличко.

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Навальный получил премию "Рыцарь свободы"

Отметим, что ранее Навальный получил польскую премию "Рыцарь свободы". Эту награду вручают лицам, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства в мире. Вместо оппозиционера награду тоже получили его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.