Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила России ряд вопросов по этому инциденту, который произошел летом 2020 года. Теперь Россия должна ответить – в течение 10 дней.
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У ОЗХО есть вопросы к России из-за отравления Навального
Представители Великобритании в ОЗХО сообщили в твиттере, что в деле об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального есть вопросы к Кремлю.
45 государств-участников Организации по запрещению химического оружия, включая Великобританию, сообщили Исполнительному совету ОЗХО, что официально поставят России вопросы об отравлении Алексея Навального,
– говорится в сообщении.
Как указано в статье IX Конвенции об ОЗХО, у России есть 10 дней на ответ.
Коротко об отравлении Навального
- 20 августа 2020 в России экстренно сел самолет с Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту. Политик впал в кому. Несколько дней его держали в России, потом разрешили выехать на лечение в Германию.
- В октябре 2020 ОЗХО подтвердила, что Навального отравили химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок".
Полный текст сообщения представительства Великобритании в ОЗХО в твиттере:
Сегодня 45 государств – участников, учитывая и Великобританию, сообщили Исполнительному совету ОЗХО, что они официально пришлют России вопрос об отравлении Алексея Навального – в соответствии со статьей IX Конвенции. У России есть 10 дней для ответа. Детали появятся здесь: https://opcw.org/resources/documents/executive-council/ec-98