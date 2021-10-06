Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) надіслала Росії низку питань щодо цього інциденту, який трапився влітку 2020 року. Тепер Росія має відповісти – упродовж 10 днів.
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ОЗХЗ має питання до Росії через отруєння Навального
Представники Великої Британії в ОЗХЗ повідомили у твітері, що у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального мають питання до Кремля.
45 держав-учасників Організації із заборони хімічної зброї, включно з Великою Британією, поінформували Виконавчу раду ОЗХЗ, що офіційно поставлять Росії питання про отруєння Олексія Навального,
– мовиться у повідомленні.
Як вказано у статті IX Конвенції про ОЗХЗ, Росія має 10 днів на відповідь.
Коротко про отруєння Навального
- 20 серпня 2020 року в Росії екстрено сів літак з Олексієм Навальним, якому стало погано на борту. Політик упав у кому. Кілька днів його тримали в Росії, потім дозволили виїхати на лікування до Німеччини.
- У жовтні 2020 ОЗХЗ підтвердила, що Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною отрутою групи "Новачок".
Повний текст повідомлення представництва Великої Британії в ОЗХЗ у твітері:
Сьогодні 45 держав – учасниць, враховую й Велику Британію, повідомили Виконавчу раду ОЗХЗ, що вони офіційно надішлють Росії питання про отруєння Олексія Навального – відповідно до статті IX Конвенції. У Росії є 10 днів для відповіді. Деталі з’являться тут: https://opcw.org/resources/documents/executive-council/ec-98