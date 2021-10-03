Церемонія нагородження запланована на 5 жовтня. Однак замість Навального до Варшави вирушать його соратники Леонід Волков і Володимир Мілов.

Важливо Через "екстремізм": проти Навального і його соратників порушили кримінальну справу

Премію "Лицар свободи" вручає Фонд імені Казимира Пулавського ще з 2005 року. У різні роки її отримували:

колишній президент Польщі Лех Валенса,

колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана,

колишня верховний комісар ООН із прав людини Мері Робінсон,

глави Балтійських країн.

Зверніть увагу! Ще донедавна єдиним росіянином у цьому списку був опозиціонер Михайло Ходорковський. 2003 року його арештували за обвинуваченням у несплаті податків і розкраданнях. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління. Після звільнення у кінці 2013 року Михайло Ходорковський живе в еміграції.

Додамо, що у 2021 році Навальний також став лауреатом премій фонду Бориса Нємцова і Женевського форуму з прав людини.

Хто такий Олексій Навальний