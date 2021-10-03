Церемонія нагородження запланована на 5 жовтня. Однак замість Навального до Варшави вирушать його соратники Леонід Волков і Володимир Мілов.
Важливо Через "екстремізм": проти Навального і його соратників порушили кримінальну справу
Премію "Лицар свободи" вручає Фонд імені Казимира Пулавського ще з 2005 року. У різні роки її отримували:
- колишній президент Польщі Лех Валенса,
- колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана,
- колишня верховний комісар ООН із прав людини Мері Робінсон,
- глави Балтійських країн.
Додамо, що у 2021 році Навальний також став лауреатом премій фонду Бориса Нємцова і Женевського форуму з прав людини.
Хто такий Олексій Навальний
- Олексій Навальний – один з найвідоміших опозиційних політиків Росії та був серед лідерів численних протестів проти президента Володимира Путіна. У минулому він неодноразово ставав жертвою арештів і нападів.
- Він упродовж багатьох років викриває корумпованість російської влади, що, ймовірно, і було серед причин спроби його вбити в Росії.
- Так, у серпні 2020 року Навального отруїли "Новачком". Йому стало зле на борту літака, тож судно здійснило екстрену посадку в Омську. Там політика госпіталізували, а через якийсь час відвезли на лікування до Німеччини.
- Навальний вийшов з коми 8 вересня. Після тривалої реабілітації політик вирішив повернутися до Росії. Але вже по прибуттю його затримали.
- У лютому 2021 року суд замінив Олексію Навальному умовний строк на реальний у справі "Ів Роше". З березня він відбуває покарання у ВК-2 у Володимирській області. З урахуванням часу, проведеного в СІЗО і під домашнім арештом, Навальний має провести в колонії два з половиною роки.