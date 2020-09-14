Три незалежні лабораторії підтвердили отруєння Навального "Новачком", – уряд Німеччини
Результати трьох незалежних лабораторій підтверджують наявність у пробах Олексія Навального речовини з групи "Новачок". Уряд Німеччини закликає Росію пояснити це.
Повторну перевірку аналізів Навального проводили лабораторії в Франції та Швеції, повідомили на сайті уряду Німеччини.
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Дослідження в європейських лабораторіях були незалежними від тих, які раніше провела Організація заборони хімічної зброї.
Вони представили докази наявності в пробах Навального речовини з групи "Новачок" незалежно один від одного,
– йдеться у повідомленні.
Німеччина знову закликає Росію прокоментувати ситуацію з російським опозиціонером.
Зверніть увагу Мав померти в літаку: Навального отруїли новим типом "Новачка", – Die Zeit
Що таке отрута "Новачок"?Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.
До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "новачок-5" і "новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.
"Новачок" вражає нервову систему, в результаті жертва не може дихати і відчуває сильний біль.
Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.