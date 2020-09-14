Результати трьох незалежних лабораторій підтверджують наявність у пробах Олексія Навального речовини з групи "Новачок". Уряд Німеччини закликає Росію пояснити це.

Повторну перевірку аналізів Навального проводили лабораторії в Франції та Швеції, повідомили на сайті уряду Німеччини.

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Дослідження в європейських лабораторіях були незалежними від тих, які раніше провела Організація заборони хімічної зброї.

Вони представили докази наявності в пробах Навального речовини з групи "Новачок" незалежно один від одного,

– йдеться у повідомленні.

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Що таке отрута "Новачок"? Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.



До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "новачок-5" і "новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.



"Новачок" вражає нервову систему, в результаті жертва не може дихати і відчуває сильний біль.

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