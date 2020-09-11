В Німеччині заявили, що передадуть Росії інформацію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, тільки якщо політик на це погодиться. Напередодні РФ надіслала запит, аби отримати дані Навального.

Генпрокуратура Берліна отримала запит від міського уряду з питань юстиції надати правову допомогу російським органам щодо отруєння Навального. Про це повідомила пресслужба прокуратури у твітері.

До речі У ЗМІ кажуть, що Навальний повністю прийшов до тями: у політика назвали це перебільшенням

В Берліні наголосили, що відомості про стан Навального можуть передати Росії тільки за умови його згоди. Іншу інформацію про свої дії у зв'язку із запитом генпрокуратура поки не надала.

Що цьому передувало

На початку вересня Росія звинуватила Німеччину у нібито затягуванні процесу розгляду клопотання щодо надання правової допомоги у справі Навального.

Після того РФ надіслала запит владі ФРН, аби отримати інформацію щодо отруєння опозиціонера. 6 вересня міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що немає причин для відхилення запиту Росії.

Отруєння Навального: що відомо