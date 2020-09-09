Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, удосконаленим типом "Новачка". Політик мав померти ще у літаку.

Опозиціонер мав померти в літаку

Навального отруїли удосконаленим типом отрути "Новачок", повідомляє Die Zeit з посиланням на власні джерела.

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Російський опозиціонер мав померти ще в літаку,

– йдеться у повідомленні.

Політик залишився живим завдяки пілоту, який одразу ж прийняв рішення посадити літак. А також лікарям, які оперативно вкололи йому атропін.

Отруєння організував Кремль

Видання зазначає, що операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба. Новий тип "Новачка" не змогли б синтезувати звичайні злочинці.

Крім того, операція будь-якої іноземної спецслужби на території Росії є "немислимою" в умовах того, що за Навальним постійно стежили.

Залишається лише один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика,

– підсумовує Die Zeit.

Залишки отрути німецькі лікарі знайшли на пляшці з водою, з якої пив Навальний, і на його руках. Як пише видання, влада Німеччини вважає, що агент міг нанести отруту на чашку, з якої пив опозиціонер, або безпосередньо у чай.

Що таке отрута "Новачок"? Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.



До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "новачок-5" і "новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.



"Новачок" вражає нервову систему, в результаті жертва не може дихати і відчуває сильний біль.

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