Мав померти в літаку: Навального отруїли новим типом "Новачка", – Die Zeit
Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, удосконаленим типом "Новачка". Політик мав померти ще у літаку.
Опозиціонер мав померти в літаку
Навального отруїли удосконаленим типом отрути "Новачок", повідомляє Die Zeit з посиланням на власні джерела.
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Російський опозиціонер мав померти ще в літаку,
– йдеться у повідомленні.
Політик залишився живим завдяки пілоту, який одразу ж прийняв рішення посадити літак. А також лікарям, які оперативно вкололи йому атропін.
Отруєння організував Кремль
Видання зазначає, що операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба. Новий тип "Новачка" не змогли б синтезувати звичайні злочинці.
Крім того, операція будь-якої іноземної спецслужби на території Росії є "немислимою" в умовах того, що за Навальним постійно стежили.
Залишається лише один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика,
– підсумовує Die Zeit.
Залишки отрути німецькі лікарі знайшли на пляшці з водою, з якої пив Навальний, і на його руках. Як пише видання, влада Німеччини вважає, що агент міг нанести отруту на чашку, з якої пив опозиціонер, або безпосередньо у чай.
Що таке отрута "Новачок"?Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.
До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "новачок-5" і "новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.
"Новачок" вражає нервову систему, в результаті жертва не може дихати і відчуває сильний біль.
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Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.