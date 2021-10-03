Церемония награждения запланирована на 5 октября. Однако вместо Навального в Варшаву отправятся его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.
Важно Из-за "экстремизма": против Навального и его соратников возбудили уголовное дело
Премию "Рыцарь свободы" вручает Фонд имени Казимира Пулавского еще с 2005 года. В разные годы ее получали:
- бывший президент Польши Лех Валенса,
- бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана,
- бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон,
- главы Балтийских стран.
Добавим, что в 2021 году Навальный также стал лауреатом премий Фонда Бориса Немцова и Женевского форума по правам человека.
Кто такой Алексей Навальный
- Алексей Навальный – один из самых известных оппозиционных политиков России и был среди лидеров многочисленных протестов против президента Владимира Путина. В прошлом он неоднократно становился жертвой арестов и нападений.
- Он на протяжении многих лет разоблачает коррумпированность российских властей, что, вероятно, и было среди причин попытки его убить в России.
- Так, в августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Ему стало плохо на борту самолета, поэтому судно совершило экстренную посадку в Омске. Там политика госпитализировали, а через какое-то время отвезли на лечение в Германию.
- Навальный вышел из комы 8 сентября. После длительной реабилитации политик решил вернуться в Россию. Но уже по прибытию его задержали.
- В феврале 2021 года суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С марта он отбывает наказание в ВК-2 во Владимирской области. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии два с половиной года.