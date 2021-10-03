Церемония награждения запланирована на 5 октября. Однако вместо Навального в Варшаву отправятся его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.

Важно Из-за "экстремизма": против Навального и его соратников возбудили уголовное дело

Премию "Рыцарь свободы" вручает Фонд имени Казимира Пулавского еще с 2005 года. В разные годы ее получали:

бывший президент Польши Лех Валенса,

бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана,

бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон,

главы Балтийских стран.

Обратите внимание! Еще до недавнего времени единственным россиянином в этом списке был оппозиционер Михаил Ходорковский. В 2003 году его арестовали по обвинению в неуплате налогов и хищениях. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. После освобождения в конце 2013 года Михаил Ходорковский живет в эмиграции.

Добавим, что в 2021 году Навальный также стал лауреатом премий Фонда Бориса Немцова и Женевского форума по правам человека.

Кто такой Алексей Навальный