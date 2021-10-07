Консультативна рада пояснила, що обрала Навального, аби дати чіткий сигнал важливості захисту європейських цінностей через незалежну опозицію.

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Замість Навального нагороду отримав його соратник Волков

Нагородою для опозиціонера організатори хотіли нагадати про майже 400 політв'язнів Росії, а також про вбитих політиків та журналістів. Звісно, що сам Навальний отримати нагороду не зміг за нього це зробив його соратник Леонід Волков.

Ми у Німеччині часом скаржимось на притіснення плюралізму та обмеження свободи слова, проте якими дрібними здаються наші скарги на фоні того, що відбувається в Росії,

– заявив голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер.

Що відомо про премію? M100 Media Award вручають з 2005 року за внесок в захист свободи ЗМІ та свободи слова. У 2014 році нагороду отримував мер Києва Віталій Кличко.

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Навальний отримав премію "Лицар свободи"

Зазначимо, що раніше Навальний отримав польську премію "Лицар свободи". Цю нагороду вручають особам, які зробили значний внесок у просування демократії, свободи та рівності у світі. Замість опозиціонера нагороду теж отримали його соратники Леонід Волков та Володимир Мілов.