Причину смерті судді не озвучують. Жодних деталей не розкривають.

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Померли медики з клініки, де рятували Навального

Упродовж 2021 року пішли з життя 2 лікарів з клініки Омська, куди Навального госпіталізували після отруєння.

Взимку померл заступник головного лікаря з анестезіології і реанімації Сергій Максимішин. За офіційними даними, медик помер від серцевого нападу.

Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков розповів, що саме Максимішин контролював штучну кому політика. Волков наголосив, що Максимішин знав більше, аніж будь-хто інший про стан Навального, тому не варто виключити "можливість нечесної гри".

Навесні російські ЗМІ повідомили про смерть завідувача одного з відділень омської лікарні Рустама Агішева. За офіційними даними, причиною смерті стали наслідки інсульту.

Ув'язнення Навального

Російському опозиціонеру Олексію Навальному у лютому 2021 року замінили умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Водночас суд врахував час, який політик провів під домашнім арештом.

Остаточний термін ув'язнення становитиме 2 роки, 6 місяців і 2 тижні.

На волю опозиціонер вийде влітку 2023 року.

Допис "Дождя":

Померла суддя Наталія Рєпнікова. Вона замінила Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Суддя померла ще в серпні, але відомо про це стало тільки зараз. Причину її смерті в суді не повідомили.