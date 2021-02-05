У Росії раптом пішов з життя медик Сергій Максимішин. Саме він у серпні 2020 року лікував опозиціонера Олексія Навального після отруєння Новачком.

В Омській лікарні Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря з анестезіології і реанімації.

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Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков заявив, що саме Максимішин відповідав за лікування політика. Зокрема, контролював штучну кому опозиціонера.

(Максимішин – 24 канал) знав більше, аніж будь-хто інший про стан Олексія, тому я не можу виключити можливість нечесної гри,

– наголосив Волков.

Речниця регіонального Міністерства охорони здоров'я Галина Назарова заявила, що причиною смерті медика став серцевий напад. Максимішину було 55 років.

В Омській лікарні Максимішин попрацював 28 років.

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