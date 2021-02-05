В России внезапно ушел из жизни медик Сергей Максимишин. Именно он в августе 2020 года лечил оппозиционера Алексея Навального после отравления Новичком.

В Омской больнице Максимишин занимал должность заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации.

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Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что именно Максимишин отвечал за лечение политика. В частности, контролировал искусственную кому оппозиционера.

(Максимишин – 24 канал) знал больше, чем любой другой о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключить возможность нечестной игры,

– отметил Волков.

Спикер регионального Министерства здравоохранения Галина Назарова заявила, что причиной смерти медика стал сердечный приступ. Максимишину было 55 лет.

В Омской больнице Максимишин поработал 28 лет.

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