Навальному вешают дела, как игрушки на новогоднюю елку, – российский адвокат Фейгин
В Москве 5 февраля продолжается очередной суд против Алексея Навального. Оппозиционеру вменяют клевету на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Дело инициировала Маргарита Симоньян – главный редактор пропагандистского канала Russia Today.
Источник:24 канал
Оппозиционер назвал участников ролика, который пиарил обнуление президентского срока, "продажными холуями Кремля". А именно на канале RT, который возглавляет Симоньян, показали одиозное видео. Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин.
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Навального не впервые осуждают за клевету, – Фейгин
По его словам, Симоньян побежала в Кремль и попросила открыть это уголовное дело по статье 128 "клевета".
Они (Следственный комитет России – 24 канал) его открыли. Ведь на Навального вешают дела, как игрушки на новогоднюю елку,
– отметил правозащитник.
Марк Фейгин считает, что это дело является просто еще одним поводом осудить оппозиционера. Ведь в Кремле придумывают дела против Навального, в которых нет уголовного состава. А сам политик является объектом бесконечного преследования.
Адвокат вспомнил, что оппозиционер уже был осужден по статье о клевете. В 2014 году он в твиттере раскритиковал одного из муниципальных депутатов.
"Его за это осудили, поэтому сейчас может возникнуть рецидив", – прокомментировал Фейгин.
Навального осудили за клевету в 2014: Что известно
В 2014 году Навальный в твиттере назвал депутата Бабушкинского округа Москвы Алексея Лисовенко "наркоманом".
Политик подал иск против российского оппозиционера за клевету, в результате чего было возбуждено уголовное дело.
Суд обязал Навального выплатить истцу штраф в размере 300 тысяч долларов. Также оппозиционер удалил скандальный твит.
Фейгин: распространение клеветы не является доказательным
Российский адвокат пояснил, что в европейских странах даже нет такой статьи, как "Клевета". По российскому законодательству, это означает сообщение недостоверных сведений. И распространитель заранее знал, что они являются ложными.
То есть, это оценочное суждение, которое нужно было бы рассматривать в гражданско-правовом порядке. Распространение клеветы вообще не является доказательным
– подчеркнул Марк Фейгин.
По его мнению, сейчас в России все идет к тому, что власть превращает Навального в заложника. Мол, Кремль хочет обменять на что-то оппозиционера. "Забирайте своего Навального в Америку, а вы нам – санкции", – предположил адвокат.
Что известно о новом деле, в котором обвиняют Навального
- Алексея Навального 5 февраля снова судят в Москве. Из СИЗО уже осужденного на 3,5 года оппозиционера привезли для рассмотрения дела об оскорблении 94-летнего ветерана Игната Артеменко.
- Участник Второй мировой войны участвовал в съемках в поддержку изменений в Конституцию России. Эти правки позволяют Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще 2 раза. Оппозиционер назвал людей на видео "предателями" и "холуями".
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