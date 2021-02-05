В Москве 5 февраля продолжается очередной суд против Алексея Навального. Оппозиционеру вменяют клевету на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Дело инициировала Маргарита Симоньян – главный редактор пропагандистского канала Russia Today.

Оппозиционер назвал участников ролика, который пиарил обнуление президентского срока, "продажными холуями Кремля". А именно на канале RT, который возглавляет Симоньян, показали одиозное видео. Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин.

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Навального не впервые осуждают за клевету, – Фейгин

По его словам, Симоньян побежала в Кремль и попросила открыть это уголовное дело по статье 128 "клевета".

Они (Следственный комитет России – 24 канал) его открыли. Ведь на Навального вешают дела, как игрушки на новогоднюю елку,

– отметил правозащитник.

Марк Фейгин считает, что это дело является просто еще одним поводом осудить оппозиционера. Ведь в Кремле придумывают дела против Навального, в которых нет уголовного состава. А сам политик является объектом бесконечного преследования.

Адвокат вспомнил, что оппозиционер уже был осужден по статье о клевете. В 2014 году он в твиттере раскритиковал одного из муниципальных депутатов.

"Его за это осудили, поэтому сейчас может возникнуть рецидив", – прокомментировал Фейгин.

Навального осудили за клевету в 2014: Что известно

В 2014 году Навальный в твиттере назвал депутата Бабушкинского округа Москвы Алексея Лисовенко "наркоманом".



Политик подал иск против российского оппозиционера за клевету, в результате чего



Суд обязал Навального В 2014 году Навальный в твиттере назвал депутата Бабушкинского округа Москвы Алексея Лисовенко "наркоманом".Политик подал иск против российского оппозиционера за клевету, в результате чего было возбуждено уголовное дело Суд обязал Навального выплатить истцу штраф в размере 300 тысяч долларов . Также оппозиционер удалил скандальный твит.

Фейгин: распространение клеветы не является доказательным

Российский адвокат пояснил, что в европейских странах даже нет такой статьи, как "Клевета". По российскому законодательству, это означает сообщение недостоверных сведений. И распространитель заранее знал, что они являются ложными.

То есть, это оценочное суждение, которое нужно было бы рассматривать в гражданско-правовом порядке. Распространение клеветы вообще не является доказательным

– подчеркнул Марк Фейгин.

По его мнению, сейчас в России все идет к тому, что власть превращает Навального в заложника. Мол, Кремль хочет обменять на что-то оппозиционера. "Забирайте своего Навального в Америку, а вы нам – санкции", – предположил адвокат.

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