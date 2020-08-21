Навальний нетранспортабельний, – омські та московські лікарі підбили підсумки консиліуму
Лікарі Омська та московські спеціалісти вранці 21 серпня провели консиліум щодо стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального. Після огляду вони дійшли до висновку, що він – нетранспортабельний.
Про те, що лікарі зібралися на консиліум та оцінюють стан Навального повідомляв російський Интерфакс з посиланням на МОЗ Омської області.
Найважливіше на цю тему Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо
З московськими фахівцями йде консиліум, вони тут. У рамках розширеного консиліуму оглядають пацієнта. Після огляду вони приймуть рішення: транспортабельний він чи ні,
– розповіли там.
За якийсь час прессекретарка Олексій Навального Кіра Ярмиш повідомила у своєму твіттері, що нарада лікарів завершилася. Медики заявили, що опозиціонер нетранспортабельний.
Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо,
– коротко зауважила вона.
Ярмиш також додала, що заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу для його життя.
"Залишатися в омської лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішній ситуації – смертельно небезпечно", – підсумувала вона.
Тим часом видання "Коммерсант" з посиланням на німецькі ЗМІ повідомляє, що в Росію вже вилетів літак із Нюрнберга. Ним Навального планували доправити до Берліна для подальшого лікування.
Літак нібито вилетів з Німеччини о 3:11 за місцевим часом. Його надала місцева неурядова організація "Кіно заради миру".
Очікувалось, що Навального можуть доправити в Берлін до полудня. За словами представника організації, вже начебто були зібрані всі необхідні російські документи.
Втім, зауважимо, що без дозволу російських лікарів транспортування Навального, найімовірніше, буде неможливим.
Отруєння Олексія Навального: що відомо
- Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня.
- На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.
- За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом. Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.
- Зараз Навальний у реанімації, він підключений до апарату ШВЛ, перебуває в комі.
- Отруївся опозиціонер, найімовірніше, нейролептиками. Принаймні, такою є попередня версія медиків. Водночас назва речовини, яка могла спричинити такий стан російського політика, поки не відома.