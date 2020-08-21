Лікарі Омська та московські спеціалісти вранці 21 серпня провели консиліум щодо стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального. Після огляду вони дійшли до висновку, що він – нетранспортабельний.

Про те, що лікарі зібралися на консиліум та оцінюють стан Навального повідомляв російський Интерфакс з посиланням на МОЗ Омської області.

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З московськими фахівцями йде консиліум, вони тут. У рамках розширеного консиліуму оглядають пацієнта. Після огляду вони приймуть рішення: транспортабельний він чи ні,

– розповіли там.

За якийсь час прессекретарка Олексій Навального Кіра Ярмиш повідомила у своєму твіттері, що нарада лікарів завершилася. Медики заявили, що опозиціонер нетранспортабельний.

Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо,

– коротко зауважила вона.

Ярмиш також додала, що заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу для його життя.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

"Залишатися в омської лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішній ситуації – смертельно небезпечно", – підсумувала вона.

Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Тим часом видання "Коммерсант" з посиланням на німецькі ЗМІ повідомляє, що в Росію вже вилетів літак із Нюрнберга. Ним Навального планували доправити до Берліна для подальшого лікування.

Літак нібито вилетів з Німеччини о 3:11 за місцевим часом. Його надала місцева неурядова організація "Кіно заради миру".

Очікувалось, що Навального можуть доправити в Берлін до полудня. За словами представника організації, вже начебто були зібрані всі необхідні російські документи.

Втім, зауважимо, що без дозволу російських лікарів транспортування Навального, найімовірніше, буде неможливим.

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