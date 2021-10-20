На эту награду Навального выдвинула Европейская народная партия. Она и проинформировала о том, что политик стал лауреатом премии.
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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова 2021 года за свободу мысли. Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа просит за него и других политических заключенных,
– говорится в сообщении.
Евродепутаты назвали Навального человеком, "которого Владимир Путин боится больше всего".
Что известно о премии имени Сахарова
Премию "За свободу мысли" имени Сахарова основал Европейский парламент в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. Ее вручают лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека на всем земном шаре".
Первым лауреатом премии стал президент ЮАР и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела. Кстати, в 2018 году наградой отметили украинского режиссера, который был пленником Кремля, Олега Сенцова.
Источник: Википедия
Предыдущие награды Навального
- В феврале 2021 года российский оппозиционер стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова, а впоследствии – Женевского форума по правам человека.
- 3 октября Навального отметили наградой "Рыцарь слова" фонда имени Казимира Пулавского. Ее вручают лицам, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства в мире.
- 7 октября заключенный политик стал лауреатом немецкой премии M100 Media Award. Навального выбрали, чтобы дать четкий сигнал важности защиты европейских ценностей через независимую оппозицию.