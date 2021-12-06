Пакет санкцій буде направлений проти членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна та російських енерговиробників. Про це журналісти пишуть із посиланням на власні джерела.

До речі ЄС продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік

Що можуть зачепити санкції

Припускають, що розглянуть відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Видання називає це "ядерним варіантом".

Як кажуть джерела, нові санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, включаючи виробників енергії та російські банки. Ймовірно, обмеження стосуватимуться й російського суверенного боргу. Також обмеження можуть зачепити провідних російських олігархів. Говорять про заборону доступу до американських банківських і кредитних систем.

Остаточного рішення про санкції немає

Офіційні особи заявили, що остаточні рішення щодо того, чи застосовувати санкції, не прийняли. Зауважили, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз веде переговори з європейськими партнерами. Багато з них мають більш тісні економічні відносини з Росією.

Новина доповнюється...