Украине следует максимально усилиться. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Чалый: Нужно воспользоваться моментом

Чалый заметил, что стране, прежде всего, нужно "выгребать" самой. "Никуда мы не денемся. Она (агрессия – 24 канал) не будет полномасштабной", – пояснил он и добавил, что, например, от США Украина нуждается не только в переговорах, но и оружии и остановке "Северного потока-2".

Нужно воспользоваться моментом усиления Украины и партнерства с другими странами. Это не только Штаты,

– отметил экс-посол.

По его словам, у Украины не слишком развит диалог с Японией, Канадой, Румынией, Польшей, Турцией, а также с Германией. "Очень надеюсь на изменение позиции Германии", – подчеркнул Чалый.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции от мирового сообщества против России нужны не после, а до возможной эскалации на Востоке Украины.

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