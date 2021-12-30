Военная эскалация на границе с Украиной будет иметь серьезные и политические последствия для России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Кстати Позиция нового правительства Германии по поставкам оружия Украине не изменилась, – посол

Страны G7, и Европейский Союз очень ясно дали понять это Москве.

Германия стремится не допустить эскалации

Как отметила Бербок, у Берлина есть много вариантов действий. Однако самое важное – не допустить дальнейшей эскалации.

Политик считает, что достичь этого можно только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия – НАТО и в рамках ОБСЕ.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ писали, что Германия, которую представляла Ангела Меркель блокировала поставку вооружения Украине в рамках НАТО.

К этому механизму Меркель якобы прибегала с мая 2021 года. За несколько дней до окончания срока полномочий канцлер частично отказалась от своего вето.

Новая глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт убеждена, что проводить переговоры с Россией надо. При этом она отмечает, что Москва не должна указывать странам НАТО, что делать.

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