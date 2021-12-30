Військова ескалація на кордоні з Україною матиме серйозні та політичні наслідки для Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

До речі Позиція нового уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні не змінилася, – посол

Країни G7, і Європейський Союз дуже ясно дали зрозуміти це Москві.

Німеччина прагне не допустити ескалації

Як зазначила Бербок, Берлін має багато варіантів дій. Однак найважливіше – не допустити подальшої ескалації.

Політикиня вважає, що досягти це можна лише за допомогою дипломатії у нормандському форматі, а також через Раду Росія – НАТО та в рамках ОБСЄ.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ писали, що Німеччина, яку представляла Ангела Меркель, блокувала поставку озброєння Україні в рамках НАТО.

До цього механізму Меркель начебто вдавалась з травня 2021 року. За кілька днів до закінчення терміну повноважень канцлерка частково відмовилася від свого вето.

Нова глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт переконана, що проводити перемовини з Росією треба. При цьому вона наголошує, що Москва не має вказувати країнам НАТО, що робити.

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