Про це повідомила глава міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Міністерка зараз перебуває у Литві з першим закордонним візитом.

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У НАТО обговорять умови, які висунула Росія

На думку Ламбрехт проводити перемовини з Москвою – необхідно. Так у Північноатлантичному альянсі готові обговорити ті пропозиції, які нещодавно висунув Кремль.

Разом з тим, наголосила політикиня, у НАТО не дозволять нікому диктувати собі умови. Цю інформацію донесуть до Москви.

Ми твердо стоїмо на боці наших партнерів і друзів. Ми в НАТО готові рішуче й одностайно стояти на захисті безпеки наших союзників,

– запевнила глава Міноборони Німеччини.

У Литві згідні з позицією Ламбрехт

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас погодився зі своєю німецькою колегою. Альянс, наголосив урядовець, не має дозволяти Москві проводити свої "червоні лінії".

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Що кажуть про вимоги Росії у НАТО:

Президент Путін у розмові з главою Білого дому Байденом висловив "занепокоєння" щодо розширення НАТО до кордонів Росії.

Зокрема, Кремль хоче гарантій, що Україна не приєднається до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що організація не піде на компроміс щодо питань, які стосуються безпеки України.

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