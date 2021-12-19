Об этом сообщила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт. Министр сейчас находится в Литве с первым зарубежным визитом.

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В НАТО обсудят условия, которые выдвинула Россия

По мнению Ламбрехт проводить переговоры с Москвой – необходимо. Так в Североатлантическом альянсе готовы обсудить те предложения, которые недавно выдвинул Кремль.

Вместе с тем, подчеркнула политик, в НАТО не позволят никому диктовать себе условия. Эту информацию донесут до Москвы.

Мы твердо стоим на стороне наших партнеров и друзей. Мы в НАТО готовы решительно и единодушно стоять на защите безопасности наших союзников,

– заверила глава Минобороны Германии.

В Литве согласны с позицией Ламбрехт

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас согласился со своей немецкой коллегой. Альянс, подчеркнул чиновник, не должен позволять Москве проводить свои "красные линии".

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Что говорят о требованиях России в НАТО:

Президент Путин в разговоре с главой Белого дома Байденом выразил "обеспокоенность" по расширению НАТО до границ России.

В частности, Кремль хочет гарантий, что Украина не присоединится к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что организация не пойдет на компромисс по вопросам, которые касаются безопасности Украины.

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