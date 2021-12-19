Такое заявление сделал американский генерал Тод Уолтерс. Он возглавляет Европейское командование Вооруженных Сил США и является главным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

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Что предложил Уолтерс

Немецкие СМИ выяснили, что об этом Уолтерс общался во время видеоконференции с коллегами Альянса. Размещение войск НАТО в Болгарии и Румынии позволит расширить миссию по усилению присутствия на передовых рубежах. Ранее в ее рамках уже развернули вооруженные силы в странах Балтии и Польше.

В Der Spiegel заверили, что владеют информацией о соответствующих предложениях генерала.

Впрочем, издание лишь описало их, но не цитировало прямо слова главнокомандующего силами НАТО в Европе.

В самом же Альянсе от комментариев на эту тему отказались.

Обратите внимание! В России отметились дерзкими заявлениями в сторону НАТО. В МИД страны пригрозили "военно-технической альтернативой", если Запад не примет их предложений.

Что ранее заявили НАТО и Зеленский

17 декабря Североатлантический совет НАТО призвал Россию отвести войска от границ Украины. В заявлении государства-члены подчеркнули, что отвергают ложные заявления России о якобы провокациях со стороны Украины и НАТО. Президент Зеленский убежден, что действия НАТО и Евросоюза на фоне агрессии России помогут предотвратить худший сценарий. Он благодарен союзникам за то, что те прилагают совместные усилия, чтобы сохранить мир.

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