Речь идет о проектах договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Об этом говорил Александр Грушко, заместитель российского министра иностранных дел.
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Дипломат государства-агрессора дерзко подчеркнул, что у Запада есть только 2 пути. Первый состоит в том, чтобы серьезно относиться к предложениям России, то есть, в частности, согласиться на невступление Украины в НАТО. Иначе, мол, придется "иметь дело с военно-технической альтернативой". Фактически Грушко публично пригрозил Альянсу.
Замминистра заговорил о "моменте истины"
По словам российского чиновника, если НАТО откажется от предложений относительно "гарантий безопасности", Москва перейдет в "режим контругроз". Он даже заявил, что в отношениях России и Альянса якобы наступил момент истины и пора принципиально определяться. "Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся отмахнуться", – отметил Грушко.
Кроме этого, дипломат цинично убеждал, что Москва хочет не стремиться к воплощению военного или военно-технического сценария противостояния. Мол, там хотят перевести все в политический процесс, ведь беспокоятся об укреплении безопасности других государств.
Если этого не получится, мы перейдем в режим создания контругроз. Но тогда будет поздно спрашивать нас, почему мы приняли такие решения,
– пригрозил Грушко.
Россия требует "гарантий безопасности": что об этом известно
- Россия хочет получить подтверждение, что Украина не станет членом НАТО. Об этом говорится в проектах договоров о гарантиях безопасности, которые Москва передала США и Альянсу.
- МИД государства-агрессора предлагает сделать невозможным дальнейшее расширение НАТО. В этих документах также предлагают подтвердить, что Россия и Альянс – не соперники.
- Позицию Москвы уже осудили в украинском МИД. Там подчеркнули, что главной проблемой безопасности для всего евроатлантического пространства является вооруженная агрессия со стороны Кремля.
- По информации СМИ, в США пообещали дать ответ Кремлю еще до конца 2022 года. Ранее в Белом доме объяснили, что не будут обсуждать "гарантии безопасности" без партнеров в Европе.