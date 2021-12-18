Мовиться про проєкти договорів зі США та НАТО про "гарантії безпеки". Про це говорив Олександр Грушко, заступник російського міністра закордонних справ.
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Дипломат держави-агресорки зухвало наголосив, що у Заходу є лише 2 шляхи. Перший полягає у тому, щоб серйозно ставитися до пропозицій Росії, тобто, зокрема, погодитися на невступ України до НАТО. Інакше, мовляв, доведеться "мати справу з військово-технічною альтернативою". Фактично Грушко публічно пригрозив Альянсу.
Заступник міністра заговорив про "момент істини"
За словами російського посадовця, якщо НАТО відмовиться від пропозицій щодо "гарантій безпеки", Москва перейде у "режим контрзагроз". Він навіть заявив, що у стосунках Росії та Альянсу нібито настав момент істини й час принципово визначатися. "Ми цей крок зробили і виходимо з того, що від нього вже не вдасться відмахнутися", – зазначив Грушко.
Крім цього, дипломат цинічно переконував, що Москва хоче не прагне втілення військового або ж військово-технічного сценарію протистояння. Мовляв, там хочуть перевести все у політичний процес, адже турбуються про зміцнення безпеки інших держав.
Якщо цього не вийде, ми теж перейдемо у режим створення контрзагроз. Але тоді буде пізно питати нас, чому ми ухвалили такі рішення,
– пригрозив Грушко.
Росія вимагає "гарантій безпеки": що про це відомо
- Росія хоче отримати підтвердження, що Україна не стане членом НАТО. Про це мовиться у проєктах договорів про "гарантії безпеки", які Москва передала США та Альянсу.
- МЗС держави-агресорки пропонує унеможливити подальше розширення НАТО. У цих документах також пропонують підтвердити, що Росія та Альянс – не є суперниками.
- Позицію Москви вже засудили в українському МЗС. Там підкреслили, що головною безпековою проблемою для всього євроатлантичного простору є збройна агресія з боку Кремля.
- За інформацією ЗМІ, у США пообіцяли дати відповідь Кремлю ще до кінця 2022 року. Раніше у Білому домі пояснили, що не обговорюватимуть "гарантій безпеки" без партнерів у Європі.