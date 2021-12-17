У Білому домі, за інформацією журналістів, уже обговорили російські "гарантії безпеки". Їх оцінили неоднозначно.
Що було раніше Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс
Оцінка американських посадовців
За даними ЗМІ, декілька пунктів з російського листа назвали корисними, однак інші – неприйнятними. Уточнень щодо того, на які саме пункти були такі реакції – поки немає. Однак журналісти переконані, що вже наступного тижня Вашингтон відправить Кремлю відповідь.
У відповіді США одним із перших буде пункт про вимогу різдвяного перемир'я, припинення Росією вогню на Донбасі та обмін полоненими з Україною.
"Вимоги" Росії
Вимоги Кремля, які російське МЗС надіслало до США, здебільшого стосуються російсько-американських та американсько-російських відносин. Однак окремим пунктом виділена заборона Україні та Грузії вступати до НАТО.
Також Росія вимагає підтвердження від НАТО, що вони не є суперниками з Кремлем.
Останні заяви щодо можливого членства України в НАТО
- На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України, розмови про перспективи членства нашої країни в НАТО відбуваються частіше. У Кремлі вступ нашої країни до Альянсу вважають "червоними лініями".
- Можливе членство України в НАТО президент США Джо Байден обговорив під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Останній вимагав гарантій щодо того, що наша країна не стане частиною Альянсу, однак Байден відкинув це.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна вже не є партнером Росії через прагнення до НАТО.
До теми пропонуємо випуск "VETERANO блог" про шанси України протидіяти повномасштабній агресії Кремля: дивіться відео