У Білому домі, за інформацією журналістів, уже обговорили російські "гарантії безпеки". Їх оцінили неоднозначно.

Що було раніше Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

Оцінка американських посадовців

За даними ЗМІ, декілька пунктів з російського листа назвали корисними, однак інші – неприйнятними. Уточнень щодо того, на які саме пункти були такі реакції – поки немає. Однак журналісти переконані, що вже наступного тижня Вашингтон відправить Кремлю відповідь.

У відповіді США одним із перших буде пункт про вимогу різдвяного перемир'я, припинення Росією вогню на Донбасі та обмін полоненими з Україною.

"Вимоги" Росії

Вимоги Кремля, які російське МЗС надіслало до США, здебільшого стосуються російсько-американських та американсько-російських відносин. Однак окремим пунктом виділена заборона Україні та Грузії вступати до НАТО.

Також Росія вимагає підтвердження від НАТО, що вони не є суперниками з Кремлем.

Останні заяви щодо можливого членства України в НАТО

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України, розмови про перспективи членства нашої країни в НАТО відбуваються частіше. У Кремлі вступ нашої країни до Альянсу вважають "червоними лініями".

Можливе членство України в НАТО президент США Джо Байден обговорив під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Останній вимагав гарантій щодо того, що наша країна не стане частиною Альянсу, однак Байден відкинув це.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна вже не є партнером Росії через прагнення до НАТО.

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