За словами рупора Кремля, українська влада нібито сама зробила все, щоб "зруйнувати стосунки України та Росії". Також Пєсков вкотре повторив тези про те, що членство нашої держави в НАТО буцімто небезпечне для Кремля.

До теми Консультуватимуться з Україною: у НАТО відповіли на заяву Росії не брати Київ в Альянс

Україна більше не партнер

Дмитро Пєсков переконаний, що Україна нібито сама зруйнувала відносини з Росією. Саме через це, за словами прессекретаря Путіна, ми більше не є партнерами Росії.

Чи втрачена Україна зараз як партнер чи союзник? На цьому етапі так, повністю,

– заявив Пєсков.

Вкотре речник Кремля висловився про "загрозу НАТО" через прагнення України стати членом Альянсу. Пєсков переконаний, що в такому випадку війська НАТО неодмінно "почнуть рухатися до російських кордонів".

Останні заяви Кремля щодо України

У Кремлі неодноразово негативно висловлювалися про перспективу членства України в НАТО. У Росії називають членство нашої держави в Альянсі "червоними лініями".

Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом вимагав гарантій щодо того, що Україна не стане членом НАТО.

Таку ж заяву опублікували і в російському МЗС.

До теми пропонуємо більше про вимоги Кремля до НАТО: дивіться відео