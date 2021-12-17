По словам рупора Кремля, украинские власти якобы сами сделали все, чтобы "разрушить отношения Украины и России". Также Песков в очередной раз повторил тезисы о том, что членство нашего государства в НАТО якобы опасно для Кремля.

По теме Консультироваться с Украиной: в НАТО ответили на заявление России не брать Киев в Альянс

Украина больше не партнер

Дмитрий Песков убежден, что Украина сама разрушила отношения с Россией. Именно поэтому, по словам пресс-секретаря Путина, мы больше не являемся партнерами России.

Потеряна ли Украина сейчас как партнер или союзник? На этом этапе да, полностью,

– заявил Песков.

В очередной раз спикер Кремля высказался об "угрозе НАТО" из-за стремления Украины стать членом Альянса. Песков убежден, что в таком случае войска НАТО обязательно "начнут двигаться к российским границам".

Последние заявления Кремля по Украине

В Кремле неоднократно отрицательно говорили о перспективе членства Украины в НАТО. В России называют членство нашего государства в Альянсе "красными линиями".

Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом требовал гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

Такое же заявление опубликовали и в российском МИДе.

Предлагаем больше о требованиях Кремля к НАТО: смотрите видео