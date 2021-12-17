В Белом доме, по информации журналистов, уже обсудили российские "гарантии безопасности". Их оценили неоднозначно.

Что было раньше Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс

Оценка американских чиновников

По данным СМИ, несколько пунктов из российского письма назвали полезными, однако другие – неприемлемыми. Уточнений относительно того, на какие именно пункты были такие реакции, – пока нет. Однако журналисты убеждены, что уже на следующей неделе Вашингтон отправит Кремлю ответ.

В ответе США одним из первых будет пункт о требовании рождественского перемирия, прекращении Россией огня на Донбассе и обмене пленными с Украиной.

"Требования" России

Требования Кремля, которые российский МИД направил в США, в основном касаются российско-американских и американо-российских отношений. Однако отдельным пунктом выделен запрет Украине и Грузии вступать в НАТО.

Также Россия требует подтверждения от НАТО, что они не являются соперниками с Кремлем.

Последние заявления относительно возможного членства Украины в НАТО

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину, появились разговоры о перспективах членства нашей страны в НАТО. В Кремле вступление нашей страны в Альянс считают "красными линиями".

Членство Украины в НАТО президент США Джо Байден обсудил во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Последний требовал гарантий относительно того, что наша страна не станет частью Альянса, однако Байден отверг это.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина уже не является партнером России из-за стремления к НАТО.

К теме предлагаем выпуск "VETERANO блог" о шансах Украины противодействовать полномасштабной агрессии Кремля: смотрите видео