В российском МИД ранее показали проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Позицию украинского ведомства в комментарии 24 каналу высказал его спикер Олег Николенко.

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Какая позиция у Украины и НАТО

Чиновник подчеркнул, что только Украина и члены НАТО имеют право решать, каким будет вектор дальнейшего развития их отношений. Речь, в частности, об обретении Украиной членства в Альянсе. Николенко отметил, что у НАТО – аналогичная позиция. Это подтверждает и недавнее официальное заявление организации.

Справка. 16 декабря Зеленский встретился в Брюсселе с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО. Они обсудили скопление российских войск возле границ, вступление Украины в НАТО и новую концепцию Альянса.

Что в МИД говорят об угрозах безопасности

Николенко добавил, что Украина имеет суверенное право самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами, в частности, в сфере военного сотрудничества. Он также назвал главные проблемы безопасности для всего евроатлантического пространства. Это вооруженная агрессия со стороны Кремля, российская эскалация возле границ Украины и на Донбассе.

Именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является наилучшей гарантией безопасности на континенте,

– отметил спикер МИД.

К чему Украина призывает Россию

Учитывая это, в украинском МИД призвали Россию немедленно вернуться к конструктивному диалогу и выполнению Минских договоренностей и соглашений, достигнутых "нормандской четверкой". Среди них:

неукоснительное соблюдение режима прекращения огня;

дальнейшее разведение сил и средств;

продолжение процесса разминирования;

надлежащее функционирование новых пунктов пропуска на линии разграничения;

процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками.

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