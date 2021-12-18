"НАТО создает плацдарм против России в Украине"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пожаловался из-за увеличения количества военных учений НАТО. Об этом чиновник режима Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандистскому СМИ.

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То, о чем заявил Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО на территории Польши,

– подчеркнул Макей.

Он добавил, что Альянс якобы использует Украину как плацдарм против России. "Происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе", – считает белорусский министр.

Заметим, чиновники в Беларуси уже не впервые заявляют о готовности разместить ядерное оружие и другое вооружение из-за якобы внешних угроз.

Россия требует предоставить "гарантии безопасности" от НАТО

Во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин потребовал предоставить гарантии, что НАТО не примет в свой состав Украину. В ответ американский президент заявил, что никто не имеет права диктовать подобные решения Альянсу.

Однако Кремль от своего не отступает. Министерство иностранных дел даже пригрозило возможностью масштабной войны в Европе.

Впоследствии Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности".

Согласно им, Москва и НАТО не имеют права размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда могут поражать территории сторон. Кроме того, Россия хочет, чтобы Североатлантический союз отказался от любой военной деятельности в Украине, на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кстати, Кремль также хочет, чтобы НАТО отозвало решение 2008 года, что Украина и Грузия войдут в Альянс.

В США заявили, что будут обсуждать такие "гарантии" только с европейскими партнерами, в то же время в России – против. Якобы об этом лучше говорить исключительно Москве и Вашингтону.

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