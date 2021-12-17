Глава государства отметил, что в настоящее время союзники прилагают "общие усилия для сохранения мира". Об этом президент сообщил на своей странице в социальных сетях 17 декабря.

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Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России относительно немедленной деэскалации. Уверен, что решимость и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В Генеральном управлении разведки Минобороны предупредили, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года. Агрессор стягивает свои войска к нашим границам.

Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС едины в вопросе поддержки Украины. Если Россия нападет, то против нее предпримут серьезные экономические шаги. О санкциях предупредили и США.

Алексей Резников подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военные мощности возле границы. По словам министра обороны, в настоящее время там находятся более 100 тысяч солдат.

Блог VETERANO о том, как Россия пугает наступлением: смотрите видео

Текст публикации Владимира Зеленского:

Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России относительно немедленной деэскалации. Уверен, что решимость и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира.