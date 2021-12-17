Глава держави зазначив, що наразі союзники докладають "спільних зусиль для збереження миру". Про це президент повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 17 грудня.

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Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію,

– наголосив Володимир Зеленський.

У Генеральному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує свої війська до наших кордонів.

Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС єдині у питанні підтримки України. Якщо Росія нападе, то проти неї застосують серйозні економічні кроки. Про санкції попередили й США.

Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону. За словами міністра оборони, наразі там перебувають понад 100 тисяч солдатів.

Блог VETERANO про те, як Росія лякає наступом: дивіться відео



Текст публікації Володимира Зеленського:

Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру.