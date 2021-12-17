У заяві наголосили, що країни стурбовані неспровокованим та невиправданим нарощуванням російської військової потужності на кордонах України. Окрім того, в Альянсі відкидають неправдиві заяви Росії про начебто провокації з боку України і НАТО.

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Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності,

– мовиться у заяві.

Агресія дорого обійдеться Росії

У НАТО запевнили, що агресія проти України дорого обійдеться Росії.

Окрім того, Альянс продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями. Зокрема, Євросоюзом.

НАТО підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Україна та НАТО: останні новини

Під час візиту до Брюсселю Володимир Зеленський конкретно запитував у Єнса Столтенберга – генсека НАТО, коли Україна увійде до Альянсу. Конкретного року Столтенберг не назвав. Водночас він запевнив, що дискусія про членство України в НАТО – питання виключно двох сторін. Про жодні компроміси з Росією не мовиться.

Зеленський наголосив: саме Росія прокладає шлях Україні до членства в НАТО.

Усе тому, що про долучення України до Альянсу активно заговорили саме після 2014 року. Тоді Росія окупувала українські землі.

Зеленський про вступ до НАТО: дивіться відео