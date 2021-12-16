Про це Науседа заявив у Брюсселі. Президент Литви взяв участь у зустрічі лідерів Євросоюзу.

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Ситуація зачіпає не лише Україну, а й весь східний фланг НАТО

На жаль, ми бачимо мобілізацію російських військ на кордоні з Україною. Ми, мабуть, зіштовхнулися із найнебезпечнішою ситуацією за останні 30 років. Я говорю не лише про Україну, а й про весь східний фланг НАТО, про балтійський регіон,

– зазначив Науседа.

Литовський президент впевнений, що міжнародна спільнота має достатньо інструментів, аби завадити ескалації з боку Росії. Головний важіль впливу, на думку Науседи, – це галузеві та економічні санкції.

Проте, кроки, які робить ЄС – це лише частина роботи щодо тиску на Росію, необхідні дії і від Північноатлантичного альянсу.

Зверніть увагу! Офіційний Вільнюс неабияк непокоїть об'єднання російських та білоруських збройних сил. Це створює можливість вторгнення Росії до країн-сусідок.

Через це, наголосив Науседа, НАТО необхідно скоригувати власну оборонну стратегію. Ще одне питання, яке слід розглянути в аспекті ескалації, – це запуск "Північного потоку-2".

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Зеленський поговорив зі Столтенбергом про загрози від Росії: коротко

Саме виклики та загрози з боку Росії стали темою зустрічі президента Зеленського та генсекам НАТО Єнса Столтенберга.

Вони зустрілись у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Після цього Столтенберг та Зеленський дали спільну пресконференцію.

Зеленський наголосив на незмінному євроатлантичному курсі України.

Також президент розповів про методи, які використовує Москва.

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