Об этом Науседа заявил в Брюсселе. Президент Литвы принял участие во встрече лидеров Евросоюза.

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Ситуация затрагивает не только Украину, но весь восточный фланг НАТО

К сожалению, мы видим мобилизацию российских войск на границе с Украиной. Наверное, мы столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но и обо всем восточном фланге НАТО, о балтийском регионе,

– отметил Науседа.

Литовский президент уверен, что у международного сообщества достаточно инструментов, чтобы помешать эскалации со стороны России. Главный рычаг влияния, по мнению Науседы, – отраслевые и экономические санкции.

Тем не менее, шаги, предпринимаемые ЕС – это лишь часть работы по давлению на Россию, необходимые и от Североатлантического альянса.

Обратите внимание! Официальный Вильнюс очень беспокоит объединение российских и белорусских вооруженных сил. Это создает возможность вторжения России в страны-соседки.

Поэтому, отметил Науседа, НАТО необходимо скорректировать свою оборонную стратегию. Еще один вопрос, который следует рассмотреть в аспекте эскалации – это запуск "Северного потока-2".

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Зеленский поговорил со Столтенбергом об угрозах России: коротко

Именно вызовы и угрозы России стали темой встречи президента Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Они встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

После этого Столтенберг и Зеленский дали общую пресс-конференцию.

Зеленский отметил неизменный евроатлантический курс Украины.

Также президент рассказал о методах, которые использует Москва.

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