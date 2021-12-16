Глава Украины подчеркнул, что обсудили современные опасные вызовы, из-за которых сотрудничество с НАТО является очень актуальным. Зеленский поблагодарил Альянс за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

К теме Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО

Россия использует комплекс гибридных элементов

То, что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове Крым, на Донбассе, возле границ Украины, в Черном и Азовском морях следует рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые использует российская сторона для шантажа и давления,

– сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что речь идет, прежде всего, об использовании мигрантов, как оружия, создании искусственного энергетического кризиса, распространении дезинформации и кибератаках.

Цель России – создать иллюзию слабости НАТО

Зеленский сообщил, что главная цель Москвы – создать дестабилизацию на границах НАТО и вселить в общество нарратив, что Альянс – слабый.

Цель (России – 24 канал) – заблокировать евроатлантическое направление Украины. Как подчеркнул господин Столтенберг, это – исключительно выбор украинского народа,

– добавил президент.

Зеленский заверил, что курс Украины на НАТО остается неизменным, а его поддержка в украинском обществе только растет.

Актуально НАТО не должно Украине ничего, но она будет форпостом в случае войны с Россией, – Зеленский

Что известно о встрече Зеленского и Столтенберга:

Президент Украины встретился с генсеком НАТО 16 декабря в штаб-квартире Альянса.

После переговоров состоялась совместная пресс-конференция Зеленского и Столтенберга.

Главной темой стала вероятность вторжения России и скопление войск возле границ.

Смотрите видео пресс-конференции генсека НАТО и президента Украины: