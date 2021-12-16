Соответствующее заявление о взаимодействии НАТО и Украины Владимир Зеленский сделал во время разговора с журналистами, в котором также участвовал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Зеленский об отношениях НАТО – Украина в случае войны

Глава государства прокомментировал возможные действия НАТО в ответ на агрессию Москвы.

НАТО не должен Украине ничего. НАТО, если украинская армия не выстоит, будет должен всем своим странам, потому что Альянс бережет именно страны-члены,

– отметил Зеленский.

Однако подчеркнул, что форпостом является Украина, которая в настоящее время не входит в состав НАТО.

Если война начнется, жертвы будут

Президент отметил, что в случае полномасштабной войны с Россией будет большое количество жертв. Поэтому Украина как цивилизованная страна этого не желает.

В то же время, Зеленский считает, что не все европейские лидеры смогут оценить, что может быть в случае эскалации со стороны Кремля. Но самое главное, чтобы эту цену поняла Россия, потому что будут терять и они.

Но президент все же надеется, что дипломатические переговоры дадут результат.

Встреча Зеленского и Столтерберга: что известно

Украинский лидер встретился с генсеком НАТО 16 декабря в штаб-квартире Североатлантического союза. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Главной темой разговора стала возможность вторжения России, скопление войск на границах и пути разрешения ситуации. Столтенберг заверил Зеленского, что НАТО поддерживает территориальную целостность Украины.

Брифинг Зеленского и Столтенберга: смотрите видео