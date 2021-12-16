Відповідну заяву про взаємодію НАТО та України Володимир Зеленський зробив під час розмови з журналістами, в якій також брав участь генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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Зеленський про відносини НАТО – Україна у випадку війни

Глава держави прокоментував можливі дії НАТО у відповідь на агресію Москви.

НАТО не винне Україні нічого. НАТО, якщо не українська армія не вистоїть, буде винне всім своїм країнам, тому що Альянс береже саме країни-члени,

– зазначив Зеленський.

Однак наголосив, що форпостом є Україна, яка наразі не входить до складу НАТО.

Якщо війна почнеться, жертви будуть

Президент зазначив, що у випадку повномасштабної війни з Росією буде велика кількість жертв – загинуть мільйони людей. Тому Україна як цивілізована країна цього не хоче.

Водночас Зеленський вважає, що не всі європейські лідери зможуть оцінити, що може бути у випадку ескалації зі сторони Кремля. Та найголовніше, аби цю ціну зрозуміла Росія, бо втрачатимуть і вони.

Та президент все ж сподівається, що дипломатичні перемовини дадуть результат.

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