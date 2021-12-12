Об этом госсекретарь США сообщил по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Ливерпуле. Там состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Читайте также Если будет агрессия: Блинкен выразил сомнение, что "Северный поток-2" заработает

Мы обсудили наше замечательное сотрудничество и опасное наращивание сил со стороны России. США и ЕС едины в поддержке Украины и выставят России высокую цену, если она выберет военную эскалацию,

– отметил Энтони Блинкен.

Стоит отметить, что Джо Байден во время разговора с Путиным 7 декабря предупредил Россию о санкциях в случае вторжения в Украину. По словам президента США, страна-агрессор с такими ограничениями "еще не сталкивалась".

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

Байден предупредил Путина о последствиях в случае вторжения: смотрите видео

Текст публикации Энтони Блинкена:

Я встретился с (главой европейской дипломатии) Жозепом Боррелем, мы обсудили наше замечательное сотрудничество и опасное наращивание сил со стороны России. США и ЕС едины в поддержке Украины и выставят России высокую цену, если она выберет военную эскалацию