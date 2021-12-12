Про це держсекретар США повідомив за підсумками зустрічі з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Ліверпулі. Там відбулися перемовини глав зовнішньополітичних відомств країн G7.

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Ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію,

– зазначив Ентоні Блінкен.

Варто зазначити, що Джо Байден під час розмови з Путіним 7 грудня попередив Росію про санкції у разі вторгнення в Україну. За словами президента США, країна-агресор з такими обмеженнями "ще не стикалася".

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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Текст публікації Ентоні Блінкена:

Я зустрівся з (главою європейської дипломатії) Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію