Про це американський лідер повідомив, спілкуючись з представниками ЗМІ та журналістами 8 грудня.

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Чітко роз'яснив Путіну, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими той ніколи не стикався,

– сказав Джо Байден.

"На країну-агресора чекають серйозні наслідки у разі вторгнення до України", – додав президент США.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Розмова тривала впродовж понад 2 годин 7 грудня та відбувалася віч-на-віч у відеорежимі.

Джо Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він сказав: "США та союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами".

Американський президент також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Президент США наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.

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