Об этом американский лидер сообщил, общаясь с представителями СМИ и журналистами 8 декабря.

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Четко разъяснил Путину: если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался,
– сказал Джо Байден.

"Страну-агрессора ждут серьезные последствия в случае вторжения в Украину", – добавил президент США.

Итоги разговора Байдена и Путина

Зачем Путину война в Украине – смотрите в "Теории заговора": видео