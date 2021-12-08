Об этом американский лидер сообщил, общаясь с представителями СМИ и журналистами 8 декабря.

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Четко разъяснил Путину: если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался,

– сказал Джо Байден.

"Страну-агрессора ждут серьезные последствия в случае вторжения в Украину", – добавил президент США.

Итоги разговора Байдена и Путина

Разговор длился больше 2 часов 7 декабря и проходил с глазу на глаз в видеорежиме.

Джо Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он сказал: "США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами".

Американский президент также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Президент США подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.

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